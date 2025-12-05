Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

05/12/2025
Παρέμβαση της Κατερίνας Σπυριδάκη για τον ΒΟΑΚ – «Ένα έργο που έχει γίνει σύμβολο άνισης μεταχείρισης»

Κ. Σπυριδάκη: «Κραυγή απόγνωσης από Ιεράπετρα και Σητεία – Ώρα για πραγματική στήριξη στον αγροτικό κόσμο»

05/12/2025
Μια νέα ομάδα επιχειρηματιών θα διεκδικήσει τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Στήριξη του Επιμελητηρίου Λασιθίου στους αγρότες και κτηνοτρόφους του τόπου μας

05/12/2025

Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά

Τέσσερις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά

05/12/2025
Νέα κλήρωση για 500, επιπλέον, δικαιούχους του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» εντός του Μαρτίου

Ηθικό και δημοκρατικό ολίσθημα στην πρόσληψη ΑΜΕΑ στον δήμο Σητείας

05/12/2025
Τσεχία: Ο τραμπιστής δισεκατομμυριούχος Μπάμπις εκ νέου πρωθυπουργός από την Τρίτη

Τσεχία: Ο τραμπιστής δισεκατομμυριούχος Μπάμπις εκ νέου πρωθυπουργός από την Τρίτη

05/12/2025
ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πώληση βομβών αξίας 2,68 δισ. δολαρίων στον Καναδά παρά τις εμπορικές εντάσεις

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πώληση βομβών αξίας 2,68 δισ. δολαρίων στον Καναδά παρά τις εμπορικές εντάσεις

05/12/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

by anatolh kim
05/12/2025
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Περί τα 8 δισ. ευρώ αναμένεται να αντλήσει την επόμενη χρονιά το Ελληνικό Δημόσιο από τις αγορές.

Ο σχεδιασμός του επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δ. Τσάκωνα, προβλέπει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι από τις δανειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει για το 2026 η Ελλάδα, ένα ποσό της τάξεως των 8 δισ.ευρώ θα καλυφθεί με εκδόσεις ομολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι εφέτος το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε απο τις αγορές περίπου 7,5 δισ.ευρώ.

Το 2026 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου θα φθάσει τα 13 δισ. ευρώ από περίπου 8 δισ. ευρώ που ήταν εφέτος.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αφενός τις υψηλότερες ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες υπολογίζεται να φθάσουν τα 30,1 δισ. ευρώ το 2026, από 14,08 δισ. ευρώ εφέτος. Παράλληλα, το 2026 η χώρα μετά από την άδεια που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες από τον ESM θα διαθέσει περίπου 5 δισ.ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF) καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι τα δάνεια αυτά να εξοφληθούν έως το 2031. Ωστόσο τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από το λεγόμενο “σκληρό μαξιλάρι” των διαθεσίμων του Δημοσίου (cash buffer) και όχι από νέο δανεισμό.

Το 2025 το Δημόσιο διέθεσε περίπου 8 δισ. ευρώ για την πρόωρη εξόφληση δανειων του Πρώτου Μνημονίου, εκ των οποίων τα περίπου 5 δισ.ευρώ προήλθαν και πάλι από το cash buffer.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου για τη νέα χρόνια τα στοιχεία του Προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός θα φθάσει τα 12,7 δισ. ευρώ από 11 δισ. ευρώ το 2025.

Στόχος της δανειακής στρατηγικής για το 2025 είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η επιπρόσθετη διασφάλιση της συνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης, θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους. Τέλος, θα συνεχιστεί η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους με χρήση και μέρους των ταμειακών διαθεσίμων – και συγκεκριμένα η αποπληρωμή των δανείων που προέρχονται από τον επίσημο τομέα, περιλαμβανομένων των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης. Κύριος στόχος είναι η αποπληρωμή των εν λόγω διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031, ούτως ώστε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, «η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητά του, μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνει το κόστος δανεισμού και ίσως το πιο σημαντικό, μας επιτρέπει να ανακτούμε την οικονομική κυριαρχία την οποία είχαμε χάσει για πολλά χρόνια».

Πάντως σε απόλυτα μεγέθη το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης πρόκειται να μειωθεί το 2026 κατά 3,5 δισ. ευρώ στα 359,3 δισ. ευρώ από 362,8 δισ. ευρώ το 2025.

Για το 2026, το ύψος των χρεολυσίων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους συμπεριλαμβανομένων των δανείων του Μνημονίου από τον EFSF (εξαιρουμένων των Εντόκων Γραμματίων), υπολογίζεται σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ από 5,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2025. Το Δημόσιο Χρέος (Γενικής Κυβέρνησης) θα επιβαρυνθεί με 6,7 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ το 2025, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δάνεια σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing