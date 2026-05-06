Στον εισαγγελέα ο 28χρονος διανομέας που επιτέθηκε με πέτρες σε 8 άτομα στα βόρεια προάστια της Αττικής – Τι λέει σύζυγος θύματος

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε χθες από τον ανακριτή ο 28χρονος διανομέας, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος οκτώ πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα. Ειδικότερα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα (βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη) και πέντε πλημμελήματα όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ανάμεσα στα θύματα του 28χρονου βρίσκεται και ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε στο στήθος από πέτρα. Παράλληλα, ο 28χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές σε όχημα πολίτη, σπάζοντας τα τζάμια του χωρίς προφανή λόγο.

Στο ERTnews μίλησε σύζυγος θύματος της επίθεσης:

Ταυτοποιήθηκε από τα θύματα της επίθεσης



Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ερυθραία, κοντά στο κατάστημα όπου εργαζόταν, μετά από ταυτοποίηση που προέκυψε από καταγγελίες θυμάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς τον τελευταίο μήνα φέρεται να κυκλοφορούσε με το μηχανάκι της δουλειάς του, μεταφέροντας πέτρες μέσα στο κουτί των παραγγελιών.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως απρόκλητες και ιδιαίτερα βίαιες. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματά του αιφνιδιαστικά και τα χτυπούσε, στοχεύοντας κυρίως στο κεφάλι. Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, γυναίκα τραυματίστηκε βαριά στο πρόσωπο και τη γνάθο και νοσηλεύεται, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα με πέτρα. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή.

Κάποια από τα θύματα κατάφεραν να αντισταθούν, αποφεύγοντας βαρύτερους τραυματισμούς.

www.real.gr