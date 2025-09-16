Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Λάρισα από τη σύλληψη ενός 13χρονου με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, ο οποίος φέρεται να επεξεργάστηκε με τη βοήθεια εργαλείων AI φωτογραφία παιδιού και να την διένειμε μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή. O 13χρονος μαθητής στη Λάρισα δημιούργησε AI πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία 11χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή, όταν ο εν λόγω μαθητής γυμνασίου σε περιοχή της Αγιάς συνελήφθη από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια του ασκήθηκε δίωξη για AI πορνογραφία ανηλίκων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο συλληφθείς φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου την οποία επεξεργάστηκε. Ειδικότερα, στη φωτογραφία απεικονίζεται ένα γυμνό παιδικό σώμα σε άσεμνη σκηνή.

Λάρισα: Το πορνογραφικό υλικό διανεμήθηκε σε κλειστή ομάδα στα social

Όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τους γονείς του 11χρονου θύματος στη Λάρισα, μέσα από εφαρμογή διανεμήθηκε από τον 13χρονο σε κλειστή ιντερνετική ομάδα κοινωνικής δικτύωσης ένα παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο που περιελάμβανε την εν λόγω φωτογραφία.

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη, ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των βίντεο παιδικής πορνογραφίας που δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί ραγδαία, καθώς παιδεραστές εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις για να δημιουργήσουν σοκαριστικά ρεαλιστικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Internet Watch Foundation (IWF) προειδοποιεί πως τα AI-generated βίντεο έχουν πλέον φτάσει σε σημείο όπου είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν από πραγματικές εικόνες, γεγονός που καθιστά την ανίχνευσή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Πηγή: in.gr