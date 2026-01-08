Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών. Η τελετή οργανώθηκε, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, σε κλίμα σεβασμού και διακριτικότητας, με την παράκληση αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων, ανάμεσά τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός. Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων, που τίμησαν με την παρουσία τους τον δημοσιογράφο. Στεφάνια είχαν επίσης αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Στρατής Λιαρέλλης, διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στενός φίλος και συνεργάτης του Γ. Παπαδάκη επί δεκαετίες, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, βαθιά συγκινημένος. Αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του Γ. Παπαδάκη στον χώρο της ενημέρωσης, στη δέσμευσή του να υπηρετεί την αλήθεια και στην άμεση σχέση που είχε με το κοινό. Υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής, αλλά ένας άνθρωπος που έγινε οικείος σε γενιές τηλεθεατών, με σταθερή φωνή, ανθρώπινη προσέγγιση και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και τόνισε ότι η απώλεια αυτή αφήνει ένα κενό στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στις καρδιές όσων άκουγαν καθημερινά την εκπομπή που παρουσίαζε με συνέπεια δεκαετίες.

Εκ μέρους πολιτικών φορέων, οι δηλώσεις στρέφονταν γύρω από τη μεγάλη επιρροή του έργου του Γ. Παπαδάκη και τη συμβολή του στον δημόσιο διάλογο.