Επικήδειος λόγος του Γεώργιου Μενεγάκη:

Η κοινωνία του Αγίου Νικολάου αποχαιρετά σήμερα, με βαθιά θλίψη, ένα από τα ευγενέστερα μέλη της.

Προπέμπουμε στον κοινό δρόμο προς την αιωνιότητα την Αικατερίνη Λιουδάκη-Μαρκάκη, τη γνωστή σε όλο τον τεχνικό κόσμο του Νομού Λασιθίου ως «κυρία Κατίνα», την αξέχαστη μηχανικό, η οποία υπηρέτησε για τριάντα και πλέον χρόνια τη Νομαρχία Λασιθίου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η επιστημονική της συγκρότηση, το εύρος των γνώσεών της —ιδιαίτερα σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας—, κυρίως όμως το εξαίρετο ήθος και ο ήπιος χαρακτήρας της, υπήρξαν οδηγός της σε όλα τα χρόνια που υπηρέτησε από τη θέση στελέχους της Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, κοινωνικά ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή. Υπήρξε στήριγμα της οικογένειας που δημιούργησε με τον αγαπητό συμπολίτη μας Κωνσταντίνο Μαρκάκη, καθώς και των δύο παιδιών τους, της Μαρίας και της Τριανταφυλλιάς, στους οποίους στάθηκε με αγάπη, δύναμη και αξιοπρέπεια σε όλη της τη ζωή.

Ήταν υπομονετική απέναντι σε κάθε αίτημα πολίτη. Εξαντλούσε κάθε περιθώριο που της έδιναν οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις, προκειμένου να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει. Πάντοτε πρόθυμη, όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και προς τους μηχανικούς που συναλλάσσονταν με την Πολεοδομία, συμβούλευε με γνώμονα το δίκαιο και την επιστημονική αλήθεια.

Σε όλη τη διαδρομή της στην Πολεοδομία ασχολήθηκε με την προώθηση και την έκδοση οικοδομικών αδειών για τα πρώτα και σημαντικότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρου του Νομού Λασιθίου.

Κατά τις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980 συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη πολλών πράξεων εφαρμογής και αναλογισμού των σχεδίων πόλεως. Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι το όνομά της έχει συνδεθεί με την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Όλοι όσοι είχαν επαγγελματική σχέση με την Πολεοδομία, όπως και οι συνάδελφοί της στην υπηρεσία, είχαν να πουν μόνο καλά λόγια: για τη μεγάλη παρακαταθήκη που άφησε, το απαράμιλλο ήθος, την εντιμότητά της και την ύψιστη συναδελφική και ανθρώπινη αλληλεγγύη της.

Αγαπημένη μας «κυρία Κατίνα»,

Όλοι —οι συγγενείς σου, οι φίλοι, οι συνάδελφοί σου και ολόκληρη η τοπική κοινωνία— ευχόμαστε και προσευχόμαστε να είναι καλό το ταξίδι σου προς την αιωνιότητα, κοντά στον αγαπημένο σου σύζυγο Κωνσταντίνο.

Ο Θεός να δώσει κουράγιο και δύναμη στα παιδιά σου, στο εγγόνι σου και σε όλους τους συγγενείς σου που στέκονται περίλυποι.

Καλό κατευόδιο.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Ας είναι η μνήμη σου αιώνια.

Γεώργιος Μενεγάκης

τέως Δήμαρχος Αγίου Νικοκάου

Συντ. Πολιτικός Μηχανικός