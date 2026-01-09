Με βαθιά θλίψη μάθαμε το δυσάρεστο νέο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό συμπολίτη μας, τον Γιώργο Πάγκαλο, μηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από ανακοπή, παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί να τον κρατήσουν ζωντανό.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική μας κοινωνία. Άνθρωπος με ήθος, εργατικότητα και επιστημονική επάρκεια, υπηρέτησε το επάγγελμά του με συνέπεια και ευθύνη, κερδίζοντας τον σεβασμό συναδέλφων και συνεργατών, αλλά και την εκτίμηση όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Πάνω απ’ όλα, όμως, ξεχώριζε για την ανθρώπινη πλευρά του, την καλοσύνη, τη διακριτικότητα και την προθυμία του να βοηθά.