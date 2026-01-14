Με θερμά λόγια αποχαιρέτισε τον Γιώργο Πάγκαλο ο πρόεδρος αντιπροσωπείας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Μιχάλης Χωραφάς:

«Ο Γιώργος Πάγκαλος ήταν ένας συνάδελφος, που τον χαρακτήριζαν η πηγαία ευγένεια, η φιλικότητα, η εντιμότητα, η εργατικότητα και το πάθος για προσφορά των γνώσεων του, όπως παραδέχονται όλοι όσοι τον γνώριζαν. Ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας, με ήθος, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ήξερε να οργανώνει και να αποφασίζει για δύσκολα υπηρεσιακά θέματα, κυρίως όμως συνέβαλε στο να βρίσκεται μια λύση για όλα τα προβλήματα. Στήριζε τους συναδέλφους χωρίς να αφήνει κανένα μόνο με το πρόβλημα του , αλλά και προάσπιζε το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Είχε ένα μόνιμο χαμόγελο και θετική διάθεση άσχετα με την πίεση και την ένταση των ζητημάτων που χειριζόταν. Αποτέλεσε ευλογία για τους συνεργάτες, συναδέλφους, πολίτες και τους αιρετούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα όχι μόνο για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία του Λασιθίου.

Παράλληλα υπήρξε ένας άνθρωπος με ενδιαφέροντα, ανησυχίες και έντονη καλλιτεχνική φύση. Αγαπούσε τη μουσική και με την τρομπέτα της Φιλαρμονικής συνόδευε όλες τι γιορτές της πόλης μας. Ήταν και ένας άξιος οικογενειάρχης με έντονη κοινωνική δράση που φεύγει αδιανόητα πρόωρα, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην πόλη του Αγίου Νικολάου.

Ο χαμός του μας πονά βαθιά. Είναι μια απώλεια που δύσκολα χωράει στο μυαλό και στην καρδιά. Όμως ο Γιώργος θα μείνει για πάντα μαζί μας, μέσα από τις αναμνήσεις μας, από τα χαμόγελα που μας χάρισε και την ανθρωπιά που σκόρπισε γύρω του.

Εγκάρδια συλλυπητήρια στην πολυαγαπημένη σύζυγο του Νεκταρία, στα παιδιά του Κωνσταντίνο και Μαρία, τον πατέρα του, στην αδερφή του και σε ολόκληρη την οικογένεια και τους οικείους του.

Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ήσουν. Θα σε θυμόμαστε πάντα….. Καλό σου ταξίδι!».