Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕμποροΒιοτεχνικού Επαγγελματικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου (ΕΒ.Ε.Σ.Ο.Λ.), αμέσως μετά τη θλιβερή είδηση του αναπάντεχου, πρόωρου και άδικου θανάτου του πρώην και πρώτου Δημάρχου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Ιωάννη Σφακιανάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα, τα παρακάτω:

1. Να παραστεί το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

2. Να συλλυπηθεί την οικογένεια του.

3. Να διατεθεί στη μνήμη του αντί στεφάνου ποσό, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο τοπικό τύπο.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του.

Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Λασιθιώτικης Γης που θα τον σκεπάσει.

Αιωνία του η μνήμη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Τσαμάνδουρας Νίκος Περισυνάκης Μάνος