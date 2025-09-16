Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου συνήλθε εκτάκτως, σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του συνταξιούχου φαρμακοποιού Βογιατζή Ιωάννη του Εμμανουήλ, ο οποίος υπήρξε ενεργό μέλος του Συλλόγου μας αλλά και της κοινωνίας της Ιεράπετρας, με μεγάλη επιστημονική και κοινωνική προσφορά. Υπηρέτησε ευσυνείδητα, με αφοσίωση και επιτυχία τη φαρμακευτική επιστήμη, αφήνοντας πίσω του πολύτιμη παρακαταθήκη ήθους και προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτιμώντας την πορεία και την προσφορά του, αποφάσισε τα εξής:

α) Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος.

β) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

γ) Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

δ) Να δημοσιεύσει το παρόν στον τοπικό τύπο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Πλακογιαννάκης Μιχαήλ Φουλεδάκης Δημήτριος