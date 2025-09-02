ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ επί τη αγγελία του θανάτου του ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Ως δωρεάν εις την μνήμη του να καταθέσει το ποσό των 100- ευρώ στο «Χαμόγελο του παιδιού».

Να παραστούν στην εξόδια ακολουθία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους Ξενοδόχους της Κρήτης με τεράστια συμβολή στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.

Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Μανώλης Σταματάκης Κυριάκος Παπαδάκης