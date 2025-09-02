Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του πρ Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού:

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Έναν άνθρωπο ξεχωριστό, έναν αληθινό φίλο, που με το όραμά του και την αστείρευτη δημιουργικότητά του σφράγισε τον ελληνικό τουρισμό και ανέδειξε την Κρήτη μας σε διεθνή προορισμό πολυτελείας.

Ο Σπύρος δεν υπήρξε μόνο ένας κορυφαίος αρχιτέκτονας ξενοδοχείων· υπήρξε ένας άνθρωπος με πάθος, ήθος και αγάπη για τον τόπο του. Η Ελούντα θα φέρει πάντα το αποτύπωμά του, όμως για εμένα θα μείνει ανεξίτηλη κυρίως η ανθρώπινη πλευρά του: η ευθύτητα, η ζεστασιά και η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπιζε τους γύρω του.

Είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά και να καλλιεργήσω μαζί του μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο στον χώρο του τουρισμού, αλλά και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και τον εκτιμήσαμε βαθιά.

Στη σύζυγο, τα παιδία και τους οικείους του εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.