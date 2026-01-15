Η Lufthansa θα παρακάμπτει τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «μέχρι νεοτέρας»

15/01/2026
Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

15/01/2026
Τραμπ: «Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να καταρρεύσει» – «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» απαντά ο Αραγτσί

15/01/2026

15/01/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15-01-2026

15/01/2026
Θα σταματήσουν οι συστάσεις για την καθαριότητα στο δήμο Αγ. Νικολάου και θα αρχίσουν τα πρόστιμα

14/01/2026
Τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του Προοδευτικού Συλλόγου Νικηθιανού

14/01/2026
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, 2026
by anatolh kim
15/01/2026
in Κόσμος
Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών μεταφορών Lufthansa ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τα αεροσκάφη των εταιρειών του θα παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν «μέχρι νεοτέρας», με φόντο τις απειλές που απηύθυναν το τελευταίο διάστημα οι ΗΠΑ στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο όμιλος–ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways–εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο των δυο κρατών «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Λούφτχανζα αποφάσισε ακόμη ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή»· αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, οι γερμανικές αρχές δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τις δικές τους συστάσεις ασφαλείας.

Χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να παραμείνει αόριστος για την προοπτική αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας αφότου άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου κινητοποιήσεις που συντάραξαν τη χώρα και χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από ιδρύσεώς της το 1979.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

www.real.gr

