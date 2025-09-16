Ο Τραμπ απειλεί να πάει τη WSJ στα δικαστήρια εξαιτίας άρθρου που του αποδίδει επιστολή στον Έπστιν

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

16/09/2025
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού

16/09/2025
Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στην αντιπροσωπεία της Βραζιλίας για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στην αντιπροσωπεία της Βραζιλίας για τη ΓΣ του ΟΗΕ

16/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Η Ρωσία στοχεύει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του φθινοπώρου

Η Ρωσία στοχεύει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του φθινοπώρου

16/09/2025
Πολωνός πρόεδρος: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

Πολωνός πρόεδρος: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

16/09/2025
Έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Το σχέδιο 10 ημερών

Έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Το σχέδιο 10 ημερών

16/09/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16-09-2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16-09-2025

16/09/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

by anatolh kim
16/09/2025
in Κόσμος
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Share on FacebookShare on Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα διατάξει να βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ, μετά την άνευ προηγουμένου αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρά την άρνηση του κ. Νετανιάχου να αποκλείσει νέες επιδρομές στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

Οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), που συνεδρίασαν στη Ντόχα, κάλεσαν τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να σταματήσουν το Ισραήλ, μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατηγικό μας εταίρο, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε η χώρα αυτή να βάλει τέλος σε τέτοιες ενέργειες”, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα ο Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, ο γενικός γραμματέας του CCG.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφράσει σήμερα Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κυριαρχία της χώρας αυτής του Κόλπου μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

“Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.

Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ πριν το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους μετέδωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.
www.real.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing