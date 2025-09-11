Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 400 και πλέον πυραύλων αέρος-αέρος στη Φινλανδία

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 400 και πλέον πυραύλων αέρος-αέρος στη Φινλανδία

11/09/2025
Παρέμβαση της Κατερίνας Σπυριδάκη για τον ΒΟΑΚ – «Ένα έργο που έχει γίνει σύμβολο άνισης μεταχείρισης»

«Το σχολείο δεν είναι απλώς ένα ξεκίνημα — είναι ένα κάλεσμα. Να σταθούμε, να αναρωτηθούμε, να προχωρήσουμε μαζί.»

11/09/2025
Χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Δήμο Ιεράπετρας

Χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Δήμο Ιεράπετρας

11/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Η ντροπή ψάχνει ιδιοκτήτη….

Άννα Χανιωτάκη: Συνένοχοι της βίας ή απέναντι με την ουσία των αποφάσεών μας;

11/09/2025
«Δεν πρόκειται για ‘ακύρωση’ αλλά για ρεαλιστικό ανασχεδιασμό»

Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

11/09/2025
Πρωθυπουργός Κατάρ: Να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Νετανιάχου, σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Πρωθυπουργός Κατάρ: Να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Νετανιάχου, σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

11/09/2025
Ευρωμπάσκετ 2025: Ο «χάρτης» των ημιτελικών – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Ευρωμπάσκετ 2025: Ο «χάρτης» των ημιτελικών – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

11/09/2025
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 400 και πλέον πυραύλων αέρος-αέρος στη Φινλανδία

by anatolh kim
11/09/2025
in Κόσμος
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Share on FacebookShare on Twitter
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε την πώληση 405 πυραύλων αέρος-αέρος AMRAAM και συναφούς εξοπλισμού (RTX, πρώην Raytheon Technologies), εκτιμώμενης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στη Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει σημερινές και μελλοντικές απειλές και τη διαλειτουργικότητά της με τις αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Η πώληση εξάλλου «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», κατά το κείμενο.

Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απλώς τυπική διαδικασία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Φινλανδία πήρε την απόφαση να βάλει τέλος την πολιτική που εφάρμοζε επί δεκαετίες, παραμένοντας τυπικά αδέσμευτη, κι εντάχτηκε στο NATO το 2023.
www.real.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing