Ουκρανία: Μπλακ άουτ από ρωσική επίθεση drones σε Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια

Ουκρανία: Μπλακ άουτ από ρωσική επίθεση drones σε Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια

08/01/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-01-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-01-2026

08/01/2026
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στους δρόμους ενόψει εορτών: Δράση της Τροχαίας Αγίου Νικολάου

Στα νόμιμα όρια αλκοόλ η πλειονότητα των οδηγών στον Αγ. Νικόλαο

07/01/2026

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης – 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης – 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

07/01/2026
Την Δευτέρα η κηδεία του πρώην Δημάρχου Aγ.Νικολάου Γεωργίου Χατζηδάκη

Θλίψη στον Ο.Φ.Ι.

07/01/2026
Σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης αυτόματου απινιδωτή για γονείς και προσωπικό παιδικών σταθμών

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης αυτόματου απινιδωτή για γονείς και προσωπικό παιδικών σταθμών

07/01/2026
Η ταινία “Black Dog” στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ

Η ταινία “Black Dog” στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ

07/01/2026
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ουκρανία: Μπλακ άουτ από ρωσική επίθεση drones σε Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια

by anatolh kim
08/01/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Η ηλεκτροδότηση κόπηκε στις ουκρανικές περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια (κεντροανατολικά) εξαιτίας μαζικών πληγμάτων ρωσικών drones σε υποδομές, ανέφερε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη η δημόσια ουκρανική εταιρεία ενέργειας.

«Ο εχθρός διεξήγαγε μαζική επίθεση με drones εναντίον των ενεργειακών υποδομών περιφερειών. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι καταναλωτές στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών κέντρων, δεν έχουν ρεύμα», ανέφερε η Ukrenergo μέσω Telegram λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

«Εξαιτίας της εχθρικής επίθεσης, κρίσιμη υποδομή που τροφοδοτούσε με ηλεκτρισμό το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας υπέστη ζημιά», επιβεβαίωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο, σημειώνοντας πως «η κατάσταση είναι δύσκολη».

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ από την πλευρά του ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσω Telegram ότι η ηλεκτροδότηση «αποκαταστάθηκε σε εγκαταστάσεις-κλειδιά».

«Οι εργασίες συνεχίζονται για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρισμό, κυρίως σε κρίσιμες υποδομές. Δουλεύουμε ασταμάτητα για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση για όλους τους καταναλωτές το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία σφυροκοπά τις ηλεκτρικές υποδομές της Ουκρανίας με drones και πυραύλους. Τους τελευταίους μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες άρχισαν να γίνονται αρνητικές, ενέτεινε τα πλήγματα αυτής της φύσης. Αναμένονταν κατά τόπους θερμοκρασίες ως ακόμη και -20° Κελσίου σήμερα.

Χθες, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια κοντά στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα. Ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο για πλήγματα με drones και πυραύλους.

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ακούστηκαν επίσης εκρήξεις στην ίδια την πόλη της Οδησσού.

www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing