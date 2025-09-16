Πολωνός πρόεδρος: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

Πολωνός πρόεδρος: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

16/09/2025
Ο πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που η Βαρσοβία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική ταμπλόιντ Bild, που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα, ο κ. Ναβρότσκι τόνισε πως «πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι μόνο αυτό εγγυάται την ειρήνη». Πρόσθεσε πως αναμένει ότι «τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του NATO» δεν θα επαναληφθούν, αλλά παρότρυνε τα κράτη μέλη να είναι καλύτερα προετοιμασμένα.

Ο εθνικιστής πολιτικός –στο αξίωμα λιγότερο από έναν μήνα· αναμένεται σήμερα στο Βερολίνο– δήλωσε ακόμη πως είναι βέβαιος ότι η επίθεση «ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα» και δείχνει «τι είναι ικανός να κάνει» ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόνο τρία ή τέσσερα από τα ως ακόμη και 19 drones καταρρίφθηκαν, πάντως ο πολωνός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως ουδείς Πολωνός, ούτε πολίτης ούτε στρατιωτικός, έχασε τη ζωή του.

Ακόμη, ο Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε την υποστήριξή του στην αξίωση του Ντόναλντ Τραμπ όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού να τερματίσουν οποιαδήποτε εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Η απαίτηση του αμερικανού προέδρου αφορά, μεταξύ άλλων, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αλλά και τη Γαλλία, που εισάγει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ινδίας.

«Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να αναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» κι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να τον υποστηρίξει στις προσπάθειές του», έκρινε.
www.real.gr

