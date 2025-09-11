Πρωθυπουργός Κατάρ: Να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Νετανιάχου, σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Πρωθυπουργός Κατάρ: Να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Νετανιάχου, σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

11/09/2025
Παρέμβαση της Κατερίνας Σπυριδάκη για τον ΒΟΑΚ – «Ένα έργο που έχει γίνει σύμβολο άνισης μεταχείρισης»

«Το σχολείο δεν είναι απλώς ένα ξεκίνημα — είναι ένα κάλεσμα. Να σταθούμε, να αναρωτηθούμε, να προχωρήσουμε μαζί.»

11/09/2025
Χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Δήμο Ιεράπετρας

Χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Δήμο Ιεράπετρας

11/09/2025
Η ντροπή ψάχνει ιδιοκτήτη….

Άννα Χανιωτάκη: Συνένοχοι της βίας ή απέναντι με την ουσία των αποφάσεών μας;

11/09/2025
«Δεν πρόκειται για 'ακύρωση' αλλά για ρεαλιστικό ανασχεδιασμό»

Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

11/09/2025
Ευρωμπάσκετ 2025: Ο «χάρτης» των ημιτελικών – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Ευρωμπάσκετ 2025: Ο «χάρτης» των ημιτελικών – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

11/09/2025
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 400 και πλέον πυραύλων αέρος-αέρος στη Φινλανδία

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 400 και πλέον πυραύλων αέρος-αέρος στη Φινλανδία

11/09/2025
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Πρωθυπουργός Κατάρ: Να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο Νετανιάχου, σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

11/09/2025
Qatar Afghanistan Peace Talks

Qatar Afghanistan Peace Talks

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε χθες Τετάρτη πως είναι ο ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη αντιπροσωπείας διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με μέλη οικογένειας ομήρου το πρωί της ημέρας του βομβαρδισμού εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που συνεδρίαζαν σε κτίριο στη Ντόχα.

Το Κατάρ, πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται μεσολαβητής-κλειδί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι που απομένουν στη ζωή και να προσφερθεί βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ο πληθυσμός αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου.

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων «υπολογίζουν σε αυτή τη μεσολάβηση. Είναι η μόνη τους ελπίδα», σχολίασε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένη στον βομβαρδισμό στη Ντόχα που επρόκειτο να γίνει χθες κατόπιν αιτήματος του εμιράτου αναβλήθηκε για σήμερα.
www.real.gr

