Σε πόλεμο Πακιστάν και Αφγανιστάν – Έκκληση ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ακήρυχτος πόλεμος» με το Αφγανιστάν, επιβεβαιώνοντας εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτία.

Από τις 02:30 τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας βρίσκονται σε εξέλιξη «αντίποινα» επί αντιποίνων με τον στρατό του Αφγανιστάν να απαντά στις επιθέσεις του Πακιστάν.

Τουλάχιστον οκτώ ισχυρές εκρήξεις, σημειώθηκαν στην Καμπούλ, ενώ αναφέρονται τουλάχιστον 133 νεκροί.

Ο Γενικός Γραμματέας OHE σε επείγουσα ανακοίνωση καλεί και τις δύο χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση βάσει του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του αφγανικού στρατού ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «σφοδρές επιθέσεις» με τουλάχιστον 15 πακιστανικά φυλάκια να έχουν καταληφθεί.

Η στρατιωτική επιχείρηση ακολουθεί τις πακιστανικές επιδρομές στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πακτίκα από τις οποίες, σύμφωνα με την αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άμαχοι.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν διέψευσε την ανακοίνωση του Πακιστάν ότι η στρατιωτική επιχείρηση άφησε πίσω της περισσότερους από 80 μαχητές νεκρούς.

Οι σχέσεις μεταξύ των γειτόνων έχουν βυθιστεί τους τελευταίους μήνες, με τα χερσαία συνοριακά περάσματα να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστά μετά τις φονικές συγκρούσεις του Οκτωβρίου που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και στις δύο πλευρές.

Προηγήθηκαν πλήγματα εναντίον επτά στρατοπέδων Ταλιμπάν από τον στρατό του Πακιστάν που είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα υπάρξει «αυτοσυγκράτηση» μετά τις πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας. Το Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές της 22ης Φεβρουαρίου άφησαν «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες».

«Bομβάρδισαν άμαχους στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πακτίκα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», έγραψε στο X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι δεν ενεργεί εναντίον μαχητικών ομάδων που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν, κάτι που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται. Το Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση έχει «αποδεικτικά στοιχεία» ότι και η επίθεση αυτοκτονίας με στόχο σιιτικό τέμενος στην Ισλαμαμπάντ και απολογισμό 31 νεκρούς πραγματοποιήθηκαν από μαχητές που ενεργούσαν «κατόπιν εντολής της ηγεσίας και των χειριστών τους με έδρα το Αφγανιστάν».

Πρωθυπουργός Πακιστάν: Μπορούμε να συντρίψουμε οποιονδήποτε επιτιθέμενο

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, μερικές ώρες αφού εξαπολύθηκαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

