Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις

27/02/2026
Νέα πρόκληση της Τουρκίας με επιστολή στον ΟΗΕ – Πηγές ΥΠΕΞ: Αναπαράγει αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου

Νέα πρόκληση της Τουρκίας με επιστολή στον ΟΗΕ – Πηγές ΥΠΕΞ: Αναπαράγει αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου

27/02/2026
Το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη χορήγηση δανείου 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη χορήγηση δανείου 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

27/02/2026

Αναβάλλεται λόγω πένθους η κοπή της βασιλόπιτας του Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας

Κηδεία Γεωργίας Κωστάκη

27/02/2026
Κηδεία Γιώργου Γαρεφαλάκη

Κηδεία Διονυσίου Δημα

27/02/2026
Η Netflix αρνείται να αυξήσει την προσφορά της για τη Warner Bros, αφήνει ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

Η Netflix αρνείται να αυξήσει την προσφορά της για τη Warner Bros, αφήνει ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

27/02/2026
Σε πόλεμο Πακιστάν και Αφγανιστάν – Έκκληση ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση

Σε πόλεμο Πακιστάν και Αφγανιστάν – Έκκληση ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση

27/02/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις

by anatolh kim
27/02/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κάλεσε χθες Πέμπτη τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην άρση «του αποκλεισμού και των κυρώσεων» σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας.

Ως τότε αντιπρόεδρος του κ. Μαδούρο, η Ντέλσι Ροδρίγκες πήρε τα ηνία της εξουσίας στις αρχές Φεβρουαρίου και αποπειράται έκτοτε θεαματική στροφή στις σχέσεις ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον, που είχαν διακοπεί το 2019.

Υποδέχθηκε την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα, τον διευθυντή της CIA, τον επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και τον αμερικανό υπουργό Ενέργειας.

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε χθες η κ. Ροδρίγκες, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας το 2019. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έδωσε άδειες που επιτρέπουν σε μερικές πολυεθνικές να δραστηριοποιούνται στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, υπό προϋποθέσεις.

Μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον έκανε σαφές πως εννοεί να υπαγορεύει τις αποφάσεις της Βενεζουέλας–να κυβερνά εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε τη σχέση με την υπηρεσιακή πρόεδρο και διαβεβαίωσε πως η χώρα του παρέλαβε πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Πρόεδρε Τραμπ, ως φίλοι, ως εταίροι, εγκαινιάζουμε νέο πρόγραμμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ», τόνισε χθες η κ. Ροδρίγκες.

Υπό αμερικανική πίεση, η κυβέρνησή της προώθησε μεταρρυθμίσεις στον τομέα του πετρελαίου, ανοίγοντάς τον στον ιδιωτικό τομέα, και νόμο περί αμνηστίας, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι κρατούμενοι που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς.

Ωστόσο η αντιπολίτευση, ΜΚΟ και συγγενείς κρατουμένων καταγγέλλουν πως οι αποφυλακίσεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Κατά υπολογισμούς της Foro Penal, παραμένουν στις φυλακές πάνω από 560 πολιτικοί κρατούμενοι.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing