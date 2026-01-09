Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είχε συνομιλίες χθες Πέμπτη με τον πρεσβευτή της Κίνας στο Καράκας, τον Λαν Χου, όπως ενημέρωσε η ίδια μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Telegram.

«Εκτιμούμε τη σταθερή και συνεπή στάση της Κίνας στην έντονη καταδίκη της σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροδρίγκες, αναφερόμενη στην πρόσφατη αμερικανική επίθεση στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ.

