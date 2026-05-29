Βιομηχανικό δυστύχημα στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί

Βιομηχανικό δυστύχημα στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί

29/05/2026
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης από την Αναπτυξιακή Κρήτης για τη «Διακονία Αγάπης»

Η ώρα της αλήθειας για το Βραχάσι – Οι «ασπίδες» του Δημάρχου καταρρέουν κάτω από το βάρος της πραγματικότητας

29/05/2026
Κυρ. Πιερρακάκης: «Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια»

Κυρ. Πιερρακάκης: «Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια»

29/05/2026
DEI ad

ΗΠΑ-Μεξικό-Καναδάς: Κοινά μέτρα για την προστασία πολιτών και επισκεπτών από τον Έμπολα

ΗΠΑ-Μεξικό-Καναδάς: Κοινά μέτρα για την προστασία πολιτών και επισκεπτών από τον Έμπολα

29/05/2026
Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος – H τεράστια πύρινη σφαίρα στο διαστημικό κέντρο

Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος – H τεράστια πύρινη σφαίρα στο διαστημικό κέντρο

29/05/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29-05-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29-05-2026

29/05/2026
Μουσική βραδιά στο Κεντρί με Σταυρακάκη και Πετράκη

Μουσική βραδιά στο Κεντρί με Σταυρακάκη και Πετράκη

28/05/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Βιομηχανικό δυστύχημα στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί

by anatolh kim
29/05/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν χθες Πέμπτη ακόμη έξι θανάτους στο βιομηχανικό δυστύχημα που εκτυλίχτηκε την Τρίτη, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά, εξελιξη που αύξησε σε οκτώ τον απολογισμό των θυμάτων ως αυτό το στάδιο.

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ένας θάνατος την ίδια ημέρα, μετά τη διαρροή χημικού διαλύματος που χρησιμοποιείται για να πολτοποιούνται κομμάτια ξύλου στη Nippon Dynawave Packaging, στην πόλη Λόνγκβιου, πάνω στα σύνορα της Ουάσιγκτον με το Όρεγκον. Δεύτερος εργαζόμενος, που αρχικά διασώθηκε, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το πυροσβεστικό σώμα της Λόνγκβιου ανέφερε χθες ότι ανακτήθηκαν τα πτώματα των έξι από τους εννέα εργαζόμενους που αγνοούνταν –θεωρούνταν ήδη όλοι νεκροί– αυξάνοντας τον επιβεβαιωμένο απολογισμό των θυμάτων σε οκτώ.

Η επιχείρηση για την ανάκτηση των υπολοίπων θυμάτων αναμένεται να συνεχιστεί με βραδύ ρυθμό, εξαιτίας του κινδύνου που εγείρεται λόγω των χημικών καταλοίπων.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι, επτά υπάλληλοι και πυροσβέστης, τραυματίστηκαν σε αυτή που ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, ο Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε πιθανόν «την πιο πολύνεκρη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία» της πολιτείας του.

Το εργοστάσιο βρίσκεται πλάι στον ποταμό Κολούμπια, φυσικό σύνορο των πολιτειών Ουάσιγκτον και Όρεγκον. Σύμφωνα με τις αρχές, κάποια ποσότητα του καυστικού χημικού υγρού κατέληξε στον ποταμό. Η συλλογή δειγμάτων επιβεβαίωσε τη μόλυνση. Πάντως δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος για την υδροδότηση της Λόνγκβιου, καθησύχασαν.
www.real.gr

DEI ad

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing