Βιομηχανικό δυστύχημα στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί

Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν χθες Πέμπτη ακόμη έξι θανάτους στο βιομηχανικό δυστύχημα που εκτυλίχτηκε την Τρίτη, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά, εξελιξη που αύξησε σε οκτώ τον απολογισμό των θυμάτων ως αυτό το στάδιο.

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ένας θάνατος την ίδια ημέρα, μετά τη διαρροή χημικού διαλύματος που χρησιμοποιείται για να πολτοποιούνται κομμάτια ξύλου στη Nippon Dynawave Packaging, στην πόλη Λόνγκβιου, πάνω στα σύνορα της Ουάσιγκτον με το Όρεγκον. Δεύτερος εργαζόμενος, που αρχικά διασώθηκε, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το πυροσβεστικό σώμα της Λόνγκβιου ανέφερε χθες ότι ανακτήθηκαν τα πτώματα των έξι από τους εννέα εργαζόμενους που αγνοούνταν –θεωρούνταν ήδη όλοι νεκροί– αυξάνοντας τον επιβεβαιωμένο απολογισμό των θυμάτων σε οκτώ.

Η επιχείρηση για την ανάκτηση των υπολοίπων θυμάτων αναμένεται να συνεχιστεί με βραδύ ρυθμό, εξαιτίας του κινδύνου που εγείρεται λόγω των χημικών καταλοίπων.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι, επτά υπάλληλοι και πυροσβέστης, τραυματίστηκαν σε αυτή που ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, ο Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε πιθανόν «την πιο πολύνεκρη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία» της πολιτείας του.

Το εργοστάσιο βρίσκεται πλάι στον ποταμό Κολούμπια, φυσικό σύνορο των πολιτειών Ουάσιγκτον και Όρεγκον. Σύμφωνα με τις αρχές, κάποια ποσότητα του καυστικού χημικού υγρού κατέληξε στον ποταμό. Η συλλογή δειγμάτων επιβεβαίωσε τη μόλυνση. Πάντως δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος για την υδροδότηση της Λόνγκβιου, καθησύχασαν.

