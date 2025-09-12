Βραζιλία: Έφεση θα ασκήσει η υπεράσπιση του τέως προέδρου Μπολσονάρου μετά την καταδίκη του

12/09/2025
Κυβερνητικές πηγές για το αίτημα ένταξης της Τουρκίας στο SAFE: «Δεν θα δεχθούμε χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

Χανιά: Να μην απολύονται οι ξενοδοχουπάλληλοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, ζητάει ο πρόεδρος του Σωματείου

ΑΕΚ: Περνά ιατρικά και υπογράφει ο Ζοάο Μάριο

Δολοφονία Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17

by anatolh kim
12/09/2025
in Κόσμος
Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του τέως αρχηγού του κράτους.
