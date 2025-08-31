Νέο πρόσωπο για τον Πύργο είναι ο νεαρός τερματοφύλακας Γιάννης Ματθαιάκης, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην ΑΕ Νεάπολης. Αποτελεί προσωπική επιλογή του τεχνικού του Πύργου, Στάθη Κορνάρου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, κατά τη θητεία τους στην ΑΕ Λακωνίων.

Για την απόκτηση του η ομάδα του Καλού Χωριού, ανέφερε στην ανακοίνωση της: Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται την φετινή σεζόν και ο νεαρός τερματοφύλακας Ματθαιάκης Γιάννης, ο οποίος πέρυσι ανήκε στο δυναμικό της Πρωταθλήτριας ΑΕ Νεάπολης.

Μετά την ημιτελή συνεργασία του νεαρού Ματθαιάκη με τον προπονητή μας, όταν εκείνος προπονούσε την ομάδα των Λακωνίων, σμίγουν ξανά και να ολοκληρώσουν ότι έμεινε τότε ατελέσφορο.