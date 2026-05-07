Με την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας για τη διαρκή στήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αδιάλειπτη συνέπεια και την απόλυτη τυπικότητά τους σε όλα τα ζητήματα.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στάθηκαν δίπλα μας, με υπευθυνότητα και στήριξη, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκαν οι αγωνιστικοί στόχοι της κατάκτησης κάποιου τίτλου, όπως το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Super Cup, η σεζόν συνοδεύτηκε από την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου την άνοδο στη Γ’ Εθνική, εξέλιξη που αποτελούσε βασική επιδίωξη.

Ευχόμαστε η ομάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να φτάσει στο επίπεδο που πραγματικά της αξίζει.

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών