Basketball Champions League: Στον τελικό η «Βασίλισσα» – ΑΕΚ-Μάλαγα 78-65

08/05/2026
Παρασκευή, 8 Μαΐου, 2026
Basketball Champions League: Στον τελικό η «Βασίλισσα» – ΑΕΚ-Μάλαγα 78-65

by anatolh kim
08/05/2026
in Αθλητισμός, Μπάσκετ
Με σεμιναριακή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και ψυχραιμία σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης της Μάλαγα στο δεύτερο, η ΑΕΚ πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του φάιναλ φορ του Basketball Champions League, όπου θα διεκδικήσει απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους (9/5, 21:00) το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της (1968, 2000 Κύπελλο Σαπόρτα, 2018 BCL).

Η Ένωση επικράτησε με 78-65 της back to back πρωταθλήτριας Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια (2024, 2025), στον ημιτελικό της καταληκτικής φάσης που φιλοξενείται στην Μπανταλόνα. Στον «μικρό» τελικό (9/5, 18:00) προέκυψε ισπανικός «εμφύλιος», καθώς η Μάλαγα θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη.

Η ΑΕΚ εξαργύρωσε απόψε την εξαιρετική άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν περιόρισε τη Μάλαγα στους 21 πόντους και σημείωσε ρεκόρ στη διοργάνωση, καθώς η συγκομιδή των Ισπανών ήταν η χειρότερη σε πρώτο εικοσέλπρο στην Ιστορία των φάιναλ φορ. Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα έβγαλε τρομερή ένταση, κόβοντας τους αιφνιδιασμούς και την δημιουργία της Μάλαγα, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Ανδαλουσιάνους σε διαδοχικά λάθη και βεβιασμένα σουτ (9/30). Με τα παραπάνω, οι «κιτρινόμαυροι» εξασφάλισαν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 16 πόντων (21-37) στο 20΄, το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να αντέξουν στην αντίδραση των Ισπανών στο δεύτερο ημίχρονο.

Οδηγός της επίθεσης των νικητών ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Λούκας Λεκαβίτσιους, Τζέιμς Νάναλι και 10 ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Από τη Μάλαγα πάλεψε ο Κέντρικ Πέρι, ο οποίος με 12 πόντους ήταν ο μοναδικός… διψήφιος.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78
www.real.gr

