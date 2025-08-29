Με τη διοργάνωση του κυπέλλου θα ανοίξει η αυλαία των Ανδρών της ΕΚΑΣΚ στις 20-21 Σεπτεμβρίου, με οκτώ ομάδες να συμμετέχουν, εκ των οποίων οι δύο του Λασιθίου, οι οποίες στην Α΄ φάση κληρώθηκαν με αντιπάλους σωματεία του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα ο Άγιος Νικόλαος Europlan θα αντιμετωπίσει στο Λίντο τον Εργοτέλη, ενώ ο ΑΟΚ Ιεράπετρας θα υποδεχθεί στο «Μάρκος Φωνιαδάκης» τον Ηρόδοτο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ανδρών

1η Αγωνιστική

20/09/25 Χανιών: ΟΑ Χανιών-AOK Χανιά (Α)

20/09/25 Ρεθύμνου: Ακαδημία BC-Ηράκλειο ΟΑΑ (Β)

20/09/25 Ιεράπετρας: ΑΟΚ Ιεράπετρα-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος (Γ)

21/09/25 Λίντο: Εργοτέλης ΓΣ-Άγιος Νικόλαος (Δ)

Στη συνέχεια η διοργάνωση θα εξελιχθεί ως εξής

Β’ φάση 24/9: Νικητής Α-Νικητής Β και Νικητής Γ-Νικητής Δ

Τελικός 27/9