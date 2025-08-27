Συναρπαστικό ήταν το πρώτο φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα στον Κόρφο Ελούντας και την Αναγέννηση, το οποίο διεξήχθη στο γήπεδο της Ελούντας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και για τις δύο ομάδες.

Για την Αναγέννηση, στο 22’ ο υπό δοκιμή Ντιουρό μετά από μπαλιά του επίσης υπό δοκιμή Μπαριγκά έκανε το 0-1 και στο 31’ ξανά ο Ντιουρό με σουτ από την περιοχή έγραψε το 0-2.

Στο δεύτερο μέρος οι «κυανοκίτρινοι» απάντησαν, καθώς μείωσαν στο 54’ με απευθείας φάουλ του Κουτούζου για το 1-2 και στο 78’ από φάουλ του Κουτούζου ο Α.Κιόσε με κεφαλιά έκανε το 2-2.