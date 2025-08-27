Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της σεζόν έδωσαν η ΑΕ Νεάπολης και η Νίκη Σητείας, στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», με τις δύο ομάδες να κάνουν την αρχή στο αγωνιστικό σκέλος της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας χρονιάς, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη φιλική νίκη με σκορ 2-0, με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 54’ σε μεγάλη μπαλιά ο Αργυρός βρέθηκε πλάγια δεξιά της περιοχής και με σουτ έκανε το 1-0, ενώ στο 67’ ο Στακάκης δοκίμασε από σχετικά μακρινή απόσταση το πόδι του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

(φώτο αρχείου)