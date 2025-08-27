Χρήσιμα συμπεράσματα βγήκαν για τον ΑΟΑΝ και στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας, απέναντι στην Κ17 του ΟΦΗ, την οποία υποδέχθηκε στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης».

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου πήρε τη νίκη 3-1, με γκολ των Νοκάι που άνοιξε το σκορ στο 3’ με πλασέ για το 1-0, στο 18’ ήταν σειρά του Σγουρού να βρεί δίχτυα με κεφαλιά για το 2-0, ενώ πριν το ημίχρονο (44’) οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Μάρα 2-1.

Στο δεύτερο μέρος και το 58’ μετά από κερδισμένο πέναλτι του Μαρινάκη, ο Μαρκάκης έκανε το 3-1, με τον Μαρκάκη στο 70’ να έχει και δοκάρι.