Σε αλλαγές στο ρόστερ του προχωρά ο ΑΟΑΝ, καθώς τέσσερις ποδοσφαιριστές αποτελούν και επίσημα παρελθόν από την ομάδα, όπως γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση της διοίκησης. Η απόφαση, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του πρώτου μισού της σεζόν, διάστημα στο οποίο οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν κατάφεραν να προσφέρουν τα αναμενόμενα στον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, εκτός πλάνων τέθηκαν ο δεξιός οπισθοφύλακας Ιωσήφ Γιαννικάκης, ο μέσος Χρήστος Παπαδημητρίου, ο ακραίος μεσοεπιθετικός Μιγκέλ Καστίγιο και ο επιθετικός Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκος. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με προσδοκίες, ωστόσο για διαφορετικούς λόγους δεν μπόρεσαν να αποδώσουν στο επίπεδο που απαιτούσαν οι στόχοι του συλλόγου.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ, ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Ιωσήφ Γιαννικάκη, Χρήστο Παπαδημητρίου, Μιγκέλ Καστίγιο και Κωνσταντίνο Χατζηκυριάκο. Ευχαριστούμε θερμά τους παραπάνω αθλητές για την προσφορά τους στην ομάδα μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική τους καριέρα και κάθε επιτυχία σε προσωπικό επίπεδο».

Στον ΑΟΑΝ επικρατεί η λογική της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης, με τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να προχωρούν σε αποφάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας και τη μεγαλύτερη συνοχή του συνόλου ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της σεζόν. Οι αποχωρήσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο για ενίσχυση σε καίριες θέσεις, με τον σύλλογο να εξετάζει ήδη περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να κάνουν άμεσα τη διαφορά.

Η διοίκηση του ΑΟΑΝ αναμένεται το επόμενο διάστημα να κινηθεί μεθοδικά στην αγορά, με στόχο να προσθέσει ποιότητα, ενέργεια και αγωνιστικό «μέταλλο», στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της ομάδας στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου.

Οι εξελίξεις προμηνύουν ένα «θερμό» μεταγραφικό διάστημα για τον ΑΟΑΝ, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός και ουσιαστικός στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Για την αντεπίθεση

Στον ΑΟΑΝ το μήνυμα είναι πλέον ξεκάθαρο και δεν χωρά παρερμηνείες. Οι αποχωρήσεις από το ρόστερ δεν αποτελούν απλώς διορθωτικές κινήσεις, αλλά το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου αγωνιστικού πλάνου που έχει έναν και μόνο στόχο. Την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Η διοίκηση, σε απόλυτη συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο, έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική της και προχωρά με αποφασιστικότητα σε σημαντικές προσθήκες ενίσχυσης.

Οι κινήσεις που ετοιμάζονται δεν θα είναι απλές «συμπληρωματικές» μεταγραφές, αλλά επιλογές ουσίας και ποιότητας, με ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν άμεσα τη διαφορά και να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα σε κομβικές θέσεις. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συνόλου με ένταση, βάθος και νοοτροπία πρωταθλητισμού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συνέχειας και να διεκδικήσει με αξιώσεις την κορυφή.

Στον ΑΟΑΝ γνωρίζουν καλά πως το δεύτερο μισό της σεζόν δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Γι’ αυτό και οι αποφάσεις λαμβάνονται με προσοχή αλλά και τόλμη, με τις επερχόμενες προσθήκες να έχουν το «βάρος» της ευθύνης και την εμπειρία να οδηγήσουν την ομάδα στο επόμενο βήμα. Το μεταγραφικό πλάνο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.

Η εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ο ΑΟΑΝ είναι ξεκάθαρη. Μια ομάδα αποφασισμένη, ενισχυμένη και έτοιμη να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους. Το σύνθημα έχει ήδη δοθεί και η στόχευση δεν αλλάζει. Ο ΑΟΑΝ χτίζει ξανά με στόχο την κορυφή και δείχνει έτοιμος να την κατακτήσει.