Η Εθνικής Ελλάδας, ξεκινά τους αγώνες της για το EuroBasket 2025, σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στην Κύπρο με αντίπαλο την Εθνική Ιταλίας.

Το παιχνίδι Ελλάδα – Ιταλία διεξάγεται σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στην Κύπρο στις 21:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΕΡΤΝΕWS

Τα κανάλια Novasports μεταδίδουν όλα τα παιχνίδια του Eurobasket 2025

Το EuroBasket 2025 διεξάγεται από τις 27 Αυγούστου 2025 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Η Ελλάδα αγωνίζεται στον όμιλο της Λεμεσού, με την Κύπρο, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισπανία, την Ιταλία και την Γεωργία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

30.8.2025 Κύπρος-Ελλάδα 18:15 (ΕΡΤ1)

31.8.2025 Γεωργία-Ελλάδα 15:00 (EΡΤNEWS)

2.9.2025 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 15:00 (EΡΤNEWS)

4.9.2025 Ισπανία-Ελλάδα 21:30 (EΡΤ1)