Ιδιαίτερα θετικό και δυναμικό ήταν το κλίμα στη Γενική Συνέλευση του ΑΟΑΝ που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αμμούδας, με την παρουσία ανθρώπων που στηρίζουν διαχρονικά την ομάδα και αποτελούν τη δύναμή της.

Μέλη της διοίκησης, της προηγούμενης διοίκησης και φίλοι του συλλόγου έδωσαν το «παρών» στο πρώτο βήμα της νέας προσπάθειας και της επιστροφής στη Γ’ Εθνική, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης.

Ο πρόεδρος Μάνος Μακράκης παρουσίασε τον διοικητικό και αγωνιστικό απολογισμό, κάνοντας αναφορά στις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Στο Δημοτικό Στάδιο πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε κερκίδες, κυλικείο, αποδυτήρια, γραφεία και περιβάλλοντα χώρο, ενώ στο γήπεδο της Αμμούδας δημιουργήθηκαν νέες κερκίδες, φωτισμός, γραφεία, μπουτίκ, γυμναστήριο και νέοι χώροι υποστήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Β’ ομάδα, που μετά από δύο συνεχόμενες πρωτιές στο Β’ Τοπικό θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Α’ Κατηγορία, αλλά και στη σημαντική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και στη συνολική ανάπτυξη του συλλόγου.

Παρουσιάστηκε επίσης ο οικονομικός απολογισμός της διετίας από το μέλος του Δ.Σ. Χάρη Αλεξάκη, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, επιβεβαιώνοντας πως ο ΑΟΑΝ παραδίδεται οικονομικά υγιής και οργανωμένος στη νέα διοικητική ημέρα.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τη νέα διοίκηση, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για την επόμενη Κυριακή.