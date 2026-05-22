Στην ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Κουλούρα και τον Γεννάδιο Ξενοδόχοφ προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης αναφέροντας:

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον προπονητή Γιάννη Κουλούρα και τον Γεννάδιο Ξενοδόχωφ !!!

Η συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών της διοίκησης και των κοουτς ήταν άκρως επικοδομητική και με κοινή γραμμή πλεύσης αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας μας και τη νέα σεζόν που θα μας βρει στη Γ Εθνική !!!

Σειρά τώρα πλέον παίρνει το ραντεβού της διοίκησης με τον προπονητή τερματοφυλάκων Δημήτρη Καμαράτο το οποίο θα γίνει τις επόμενες ώρες έτσι ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν !!!