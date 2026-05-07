Σε μία περίοδο όπου το διοικητικό κομμάτι κυριαρχεί στον ΑΟΑΝ, με τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου να βρίσκονται στο προσκήνιο, ήδη στο βάθος διαμορφώνεται ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα σε αγωνιστικό επίπεδο. Και όλα δείχνουν πως αυτή δεν θα είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια ουσιαστική επανεκκίνηση, με σημαντικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό.

Η επιστροφή στη Γ’ Εθνική απαιτεί έναν ΑΟΑΝ αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας του. Ωστόσο, η σεζόν που προηγήθηκε μόνο εύκολη δεν ήταν. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε μια απαιτητική και γεμάτη άγχος διαδρομή, η οποία δεν δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από την αρχή.

Η επιλογή της διοίκησης να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον κορμό της ομάδας που είχε εμπειρία από τη Γ’ Εθνική, σε συνδυασμό με στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης, είχε ως στόχο μια κυριαρχική παρουσία σε όλες τις διοργανώσεις. Πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup Λασιθίου, αλλά και μια αξιόλογη πορεία στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Στην πράξη, όμως, η εικόνα της ομάδας του Αγίου Νικολάου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτές τις φιλοδοξίες.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, αλλαγές στην τεχνική ηγεσία και μεταγραφές παικτών με αξιόλογα βιογραφικά, ο ΑΟΑΝ δεν βρήκε ποτέ τη σταθερότητα και τη δυναμική που απαιτούνταν. Η ομάδα δεν έπεισε αγωνιστικά, δεν απέκτησε ταυτότητα και σε καμία φάση της σεζόν δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της ή να «τρομάξει» τους αντιπάλους της. Όλα αυτά, μάλιστα, ενώ σε οργανωτικό επίπεδο οι διοικούντες συνέχισαν να λειτουργούν σε υψηλά πρότυπα, παρέχοντας τις συνθήκες που απαιτούνται για πρωταθλητισμό, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια στη Γ’ Εθνική.

Παρόλα αυτά, η «βαριά φανέλα» και η ιστορία του συλλόγου λειτούργησαν καταλυτικά στο φινάλε, επιτρέποντας στον ΑΟΑΝ να εξασφαλίσει τελικά το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου. Ένα αποτέλεσμα που, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία, όμως με βάση την εικόνα της χρονιάς λειτούργησε περισσότερο ως «σωσίβιο», αποτρέποντας έναν συνολικό απολογισμό με αρνητικό πρόσημο.

Με αυτά τα δεδομένα, ο προβληματισμός στις τάξεις της διοίκησης είναι έντονος και δικαιολογημένος. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο σχεδιασμός της νέας περιόδου θα φέρει έναν διαφορετικό ΑΟΑΝ, με εκτεταμένες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ και σαφή πρόθεση ανανέωσης.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις θα παίξει η επιλογή του νέου προπονητή από τη διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Ο εκλεκτός για την τεχνική ηγεσία θα κληθεί να αξιολογήσει το υπάρχον υλικό, να αποφασίσει ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της νέας προσπάθειας και να εισηγηθεί τις απαραίτητες κινήσεις ενίσχυσης.

Ο στόχος πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Η δημιουργία μιας ομάδας με συνοχή, αγωνιστική ταυτότητα και φιλοδοξία, ικανή να πρωταγωνιστήσει στον κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής και να επαναφέρει τον ΑΟΑΝ στη θέση που επιτάσσει η ιστορία και το ειδικό του βάρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο.