Με ανεβασμένη διάθεση και όρεξη για δουλειά, μπήκε στους ρυθμούς της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου ο ΑΟΣ Κουτσουρά, ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα την προετοιμασία του στο γήπεδο του Κουτσουρά. Η φετινή εκκίνηση συνδυάζεται με την επιστροφή του Μανόλη Μυλωνάκη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά το σύλλογο και έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε προηγούμενες επιτυχημένες πορείες.

Ο ΑΟΣΚ, πιστός στη φιλοσοφία του και στη συνεχή του παρουσία στο Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, προσεγγίζει και αυτή τη χρονιά με σοβαρότητα και φιλοδοξία. Στόχος της ομάδας είναι να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό και αξιόμαχο σύνολο, τόσο στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ Λασιθίου, όσο και στο θεσμό του Κυπέλλου.



Η διατήρηση του βασικού κορμού των τελευταίων ετών, αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη φετινή προσπάθεια, καθώς οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται καλά μεταξύ τους και έχουν ήδη χτίσει αγωνιστική χημεία, ενώ το τεχνικό τιμ γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και ορισμένες στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις, που θα ενισχύσουν περαιτέρω το ρόστερ και θα προσδώσουν περισσότερες λύσεις σε καίριες θέσεις.



Η προετοιμασία στο γήπεδο του Κουτσουρά περιλαμβάνει καθημερινές προπονήσεις με έμφαση στη φυσική κατάσταση, την τακτική και τη σταδιακή ενσωμάτωση των νεότερων παικτών στο βασικό πλάνο. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό, με τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν αποφασισμένοι να δουλέψουν σκληρά, ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι στις επίσημες υποχρεώσεις.



Ο ΑΟΣ Κουτσουρά παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη στον ποδοσφαιρικό χάρτη του Λασιθίου και με οδηγό τη συνοχή, τη σωστή δουλειά και την αγωνιστική πειθαρχία, προσβλέπει σε μια χρονιά γεμάτη προσπάθεια, ενθουσιασμό και θετικά αποτελέσματα.