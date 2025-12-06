Με ανεβασμένη ψυχολογία και στόχο να δώσει συνέχεια στο εξαιρετικό του ξεκίνημα, ο ΝΟΑΝ συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την Water Polo League (Α2) των Ανδρών. Την Κυριακή, στις 15:00, οι Αγιονικολιώτες υποδέχονται στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου τον Νηρέα Γέρακα, σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου.

Ο ΝΟΑΝ, ως νεοφώτιστος στην κατηγορία, έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές. Η ομάδα του Γιώργου Κερούλη έχει παρουσιάσει εξαιρετικό πρόσωπο, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Με δύο (τυπικά) εντός έδρας νίκες απέναντι σε Ηλυσιακό και ΟΦΗ και το πρώτο μεγάλο διπλό της περασμένης αγωνιστικής μέσα στην Καλαμάτα επί του Άργη, οι «κυανόλευκοι» έχουν θέσει ήδη ισχυρές βάσεις για την παραμονή στην κατηγορία. Παράλληλα, θέλουν να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική απόσταση τόσο από την τελευταία θέση που οδηγεί στην Εθνική κατηγορία όσο και από την έβδομη θέση που «στέλνει» στα play-out.

Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας έχει δημιουργήσει κλίμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων του συλλόγου, με τον κόσμο του Αγίου Νικολάου να δείχνει έντονο ενδιαφέρον και να ετοιμάζεται να δώσει ξανά βροντερό «παρών» στην κερκίδα.

Υπολογίσιμος αντίπαλος

Ο Νηρέας Γέρακα, από την πλευρά του, έχει αποδείξει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μαχητικό και ανταγωνιστικό σύνολο. Με μία νίκη (14-13 κόντρα στην ΠΕΚΕΒ), μία ισοπαλία (9-9 με τον Ιωνικό) και μία ήττα (10-9 από το Ναύπλιο), η ομάδα βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και δείχνει πως έχει τα «όπλα» για να δυσκολέψει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Τα αποτελέσματά της μιλούν από μόνα τους. Όλα τα ματς κρίθηκαν στον έναν γκολ, δείγμα της μαχητικότητας αλλά και της ποιότητας της ομάδας. Ο ΝΟΑΝ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περιθώριο υποτίμησης και πως η αναμέτρηση αναμένεται δυνατή, αμφίρροπη και γεμάτη ένταση.

Με προσοχή αλλά

και αποφασιστικότητα

Ο Γιώργος Κερούλης και οι παίκτες του έχουν επισημάνει τη σημασία του αγώνα και θέλουν από το πρώτο κιόλας λεπτό να δείξουν ποιος είναι το «αφεντικό» στην έδρα τους. Η τακτική προσήλωση, η συγκέντρωση και ο δυναμισμός θα είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, με τον ΝΟΑΝ να στοχεύει ξεκάθαρα σε ακόμη μια νίκη που θα τον εδραιώσει στην πρώτη ταχύτητα του ομίλου.

Το κάλεσμα στον κόσμο

Η εξαιρετική πορεία της ομάδας έχει «ζεστάνει» τον φίλαθλο κόσμο του Αγίου Νικολάου, που βλέπει την ομάδα να αφήνει υποσχέσεις για μια πολύ καλή σεζόν. Ο ΝΟΑΝ περιμένει την Κυριακή ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο του, ώστε όλοι μαζί να συνεχίσουν την προσπάθεια και να διατηρήσουν το εντυπωσιακό σερί.

Οι Αγιονικολιώτες είναι έτοιμοι για ακόμη μια μεγάλη μάχη με στόχο να παραμείνουν στο ρυθμό των επιτυχιών και να συνεχίσουν να γράφουν την όμορφη ιστορία της φετινής τους πορείας στην Α2.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Νότιος όμιλος

Σάββατο

Γέρακα 16:00 Ηλυσιακος ΑΟ – ΝΟ Ναυπλίου

Κυριακή

Νίκαιας 14:00 Ιωνικός ΑΟ – ΠΕΚΕΒ

Ηρακλείου 13:00 ΟΦΗ – Άργης Καλαμάτας

Ηρακλείου 15:00 ΝΟΑΝ – ΑΟΝ Γέρακα

Βόρειος όμιλος

Σάββατο

Βόλου 15:30 ΟΥΚ Βόλου – ΝΑΟ Κέρκυρας

Ν. Ιωνίας 17:30 Νίκη Βόλου – ΓΣ Ηλιούπολης

Κυριακή

Πέπανος 16:30 ΟΠΑΘΑ – ΑΣ Άρης

Τετάρτη

Πέπανος 14:00 ΝΕ Πατρών – ΝΓΣ Ηρακλής