Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Ελούντας, όπου ο Κόρφος υποδέχθηκε τον ΑΟ Κριτσάς.

Το τελικό 5-2 υπέρ των γηπεδούχων αποτυπώνει σε έναν βαθμό τη συνολική εικόνα του αγώνα.

Το σκορ άνοιξε σχετικά γρήγορα, στο 16’ ο Χρυσός και έγραψε το 1-0 για τον Κόρφο και στο 22’ ο Τσολιαρίδης έκανε το 2-0.

Η ομάδα της Κριτσάς στο 34’ μείωσε 2-1 με τον Βαρδάκη και στο 42’ ο Λαπιδάκης ισοφάρισε 2-2.

Στο δεύτερο μέρος και στο 51’, ο Σμάιλι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Κόρφο 3-2. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 57’, ο Αντώνης Κουρίνος, με πέναλτι έκανε το 4-2 και στο 68’ ο Σαουλί διαμόρφωσε το τελικό 5-2