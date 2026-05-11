Σε μια ιδιαίτερα σημαντική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αμμούδας, ο ΑΟΑΝ έδειξε έτοιμος να περάσει στη νέα σελίδα της ιστορίας του. Η παρουσία περισσότερων από σαράντα ατόμων (μελών του Δ.Σ., της προηγούμενης διοίκησης και φίλων της ομάδας) επιβεβαίωσε τη στήριξη που εξακολουθεί να απολαμβάνει το σωματείο από τον κόσμο του.

Το κλίμα που επικράτησε ανέδειξε τη διάθεση ενότητας και συσπείρωσης ενόψει της επιστροφής της ομάδας του Αγίου Νικολάου στη Γ’ Εθνική, με όλους να αναγνωρίζουν τη σημασία της νέας πρόκλησης. Οι «κυανόλευκοι» καλούνται να παρουσιαστούν αντάξιοι της ιστορίας, του ονόματος και της περιοχής που εκπροσωπούν, έχοντας πλέον και τη σημαντική εμπειρία της εξαετούς παρουσίας τους στην κατηγορία τα προηγούμενα χρόνια.

Οικονομικά Τακτοποιημένος ο σύλλογος

Από πλευράς διοίκησης, το μέλος του Δ.Σ. Χάρης Αλεξάκης παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της διετίας, αναφερόμενος στα έξοδα λειτουργίας του αγωνιστικού τμήματος, στις συνολικές δαπάνες του συλλόγου, αλλά και στις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν στις υποδομές.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στα έσοδα από χορηγίες και στη συνολική οικονομική εικόνα του σωματείου, με τον απολογισμό να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Όπως τονίστηκε, ο ΑΟΑΝ παραδίδεται οικονομικά τακτοποιημένος στη νέα διοίκηση, χωρίς εκκρεμότητες.

Ο ίδιος στάθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την πορεία της ομάδας, ωστόσο υπογράμμισε πως έγινε σημαντική δουλειά στις υποδομές και στις ακαδημίες, θέτοντας γερές βάσεις για το μέλλον και την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.

Ο ΑΟΑΝ δεν ανήκει στο τοπικό

Στον διοικητικό και αγωνιστικό απολογισμό του, ο πρόεδρος του συλλόγου Μάνος Μακράκης αναφέρθηκε αναλυτικά στη διετία της διοίκησης και στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν.

Αναφερόμενος στη σεζόν 2024/25, εξήγησε πως ο σχεδιασμός βασίστηκε σε Κρητικούς ποδοσφαιριστές και σε έναν νέο και φιλόδοξο προπονητή, με στόχο την παραμονή στη Γ’ Εθνική. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν απέδωσε όπως αναμενόταν και τον Ιανουάριο η ομάδα προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές, με μεταγραφές εκτός Κρήτης και την πρόσληψη πιο έμπειρου τεχνικού.

Παρά το εντυπωσιακό ντεμαράζ που ακολούθησε, η ομάδα δεν κατάφερε τελικά να παραμείνει στην κατηγορία. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε, η διοίκηση τήρησε όλες τις οικονομικές συμφωνίες, γεγονός που βοήθησε ώστε αρκετοί ποδοσφαιριστές να παραμείνουν και την επόμενη σεζόν.

Για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, ο πρόεδρος παραδέχθηκε ότι, παρά την άνοδο, η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα θεωρείται αποτυχία για έναν σύλλογο όπως ο ΑΟΑΝ, ειδικά από τη στιγμή που χάθηκαν επίσης το Κύπελλο και το Super Cup. Ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στη διοίκηση για επιλογές προσώπων και καταστάσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στο τέλος έγινε οι κινήσεις και με δικά της παιδιά στο τεχνικό επιτελείο, ώστε η ομάδα να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο έργο που πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου. Στο δημοτικό στάδιο έγιναν εργασίες σε κερκίδες, αποδυτήρια, γραφεία, κυλικείο και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ στο γήπεδο της Αμμούδας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις όπως κατασκευή κερκίδων, βελτίωση φωτισμού, δημιουργία γραφείων, μπουτίκ, γυμναστηρίου και αποθήκης υλικού, καθώς και συνολικός καλλωπισμός του χώρου.

Όπως υπογραμμίστηκε, στόχος είναι η επόμενη διοίκηση να παραλάβει έναν σύλλογο οργανωμένο και λειτουργικό σε όλα τα επίπεδα.

Ο κ. Μακράκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη λειτουργία των αναπτυξιακών τμημάτων του ΑΟΑΝ. Η Β’ ομάδα, μετά από δύο πρωτιές στη Β’ κατηγορία, θα αγωνίζεται πλέον στην Α’ κατηγορία τη νέα σεζόν, ενώ έγινε αναφορά και στη σημαντική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες.

Ειδική μνεία έγινε στη δημιουργία ακαδημίας στο Οροπέδιο κάνοντας τον ΑΟΑΝ να αριθμεί περισσότερα από τετρακόσια παιδιά και να είναι ίσως η μεγαλύτερη στην Κρήτη, αλλά και στη μετακίνηση τεσσάρων νεαρών ποδοσφαιριστών σε ομάδες της Super League, με συμφωνίες που υπάρχουν με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό, οι οποίες ενδέχεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη στο μέλλον.

Εκλογές

Ο πρόεδρος του ΑΟΑΝ ξεκαθάρισε ότι προσωπικά δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου, εφόσον υπάρξει άνθρωπος ή ομάδα ανθρώπων που μπορούν να οδηγήσουν το σωματείο ένα βήμα πιο μπροστά. Όπως είπε, σε μια τέτοια περίπτωση θα σταθεί δίπλα στη νέα προσπάθεια ή ακόμη και θα αποχωρήσει, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για ενίσχυση του διοικητικού σχήματος με όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, τονίζοντας ότι οι αυξημένες απαιτήσεις της νέας σεζόν στη Γ’ Εθνική, τη Β’ ομάδα στην Α’ κατηγορία, αλλά και με ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας γυναικείας ομάδας από τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς υπάρχουν πολλά κορίτσια στην ακαδημία, απαιτούν σοβαρή οργάνωση και έγκαιρο σχεδιασμό.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα διοίκηση μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο Μάνο Μακράκη και τον γενικό γραμματέα του συλλόγου Δημήτρη Τζιράκη, προκειμένου να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους. Οι εκλογές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα, με τη σχετική ενημέρωση για την ακριβή ώρα να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Συζήτηση για την επόμενη μέρα

Μετά το τέλος των τοποθετήσεων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων για την αγωνιστική πορεία της ομάδας, τα λάθη και τις δυσκολίες της περασμένης σεζόν, αλλά και για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο ΑΟΑΝ ενόψει της απαιτητικής επιστροφής του στη Γ’ Εθνική.