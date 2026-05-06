Εξαιρετικά δείγματα γραφής άφησε από την πρώτη κιόλας διοργάνωση η αναπτυξιακή δράση «Μαθαίνουμε παίζοντας», την οποία υλοποιεί ο Άγιος Νικόλαος Europlan σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με αναπτυξιακό χαρακτήρα, που έχει ως βασικό στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός και να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό μέσα από το παιχνίδι και τη χαρά της συνεργασίας.

Η δράση επικεντρώνεται σε αγόρια και κορίτσια δημοτικού, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε φιλικές συναντήσεις. Σκοπός δεν είναι μόνο η αγωνιστική εμπειρία, αλλά κυρίως η εξοικείωση των παιδιών με τις αξίες του αθλητισμού, όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός και η ευγενής άμιλλα.

Η αρχή έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου, με τις ομάδες κοριτσιών να ανοίγουν τη δράση. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε τον ΑΟΚ Ιεράπετρα, σε μια συνάντηση που είχε έντονο ενθουσιασμό και θετική ενέργεια, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

