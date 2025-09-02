Δύο ακόμη νεαροί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές εντάχθηκαν στο δυναμικό του ΑΟΑΝ, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ, κάνει γνωστό ότι δύο ακόμη νεαροί Αγιονικολιώτες ποδοσφαιριστές, εντάχθηκαν στο δυναμικό της ομάδας μας.

Πρόκειται για τον Γιώργο Μαρινάκη, ο οποίος είναι 16 ετών και αγωνίζεται ως ακραίος μέσος, έχοντας εντυπωσιάσει τις περασμένες σεζόν με τον ΑΟΑΝ Β’ και την ομάδα Youth και όπως συνέβη και με άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές, έφτασε η στιγμή να προωθηθεί στη μεγάλη ομάδα και τον επίσης 16χρονο Κώστα Χατζηκυριάκο, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός και μετά το επιτυχημένο πέρασμα του από μικρή ηλικία από το Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του ΟΦΗ, αλλά και του ΠΟΑ (Ερμή-ΠΟΑ Β), έχοντας συμμετοχές και με τις Μικτές της ΕΠΣΗ, επιστρέφει στον Άγιο Νικόλαο για την ομάδα μας.

Όπως όλοι οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας, θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας μας τη νέα σεζόν 2025/2026 στις διοργανώσεις τις οποίες θα συμμετάσχει.