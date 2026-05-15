Mέσα στην εβδομάδα που ολοκληρώνεται, έγιναν και τα πρώτα βήματα του αγωνιστικού σχεδιασμού στην ΑΕ Νεάπολης. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ σε πρώτο πλάνο βρέθηκε το θέμα του προπονητή, με αρχική συνάντηση και συζήτηση με το τεχνικό επιτελείο που ολοκλήρωσε τη χρονιά οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τα δεδομένα που υπάρχουν στο σωματείο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν οι προθέσεις για συνέχιση της συνεργασίας. Το κλίμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό, καθώς οι σχέσεις με τον Γιάννη Κουλούρα, τον Γεννάδιο Ξενοδόχοφ και τον Δημήτρη Καμαράτο παραμένουν άριστες.

Μετά την επίσημη συγκρότηση της νέας διοίκησης αναμένεται το τελικό ραντεβού, ώστε να οριστικοποιηθεί η συνεργασία και να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν, με δεδομένο ότι ο χρόνος πιέζει και η μεταγραφική αγορά είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς σε αυτή θα κινηθούν συνολικά και οι άλλες έντεκα ομάδες της κατηγορίας.

Προτεραιότητα της ΑΕ Νεάπολης παραμένει η διατήρηση του βασικού κορμού της περσινής ομάδας, με τις τελικές εισηγήσεις να αναμένονται και από το τεχνικό επιτελείο.