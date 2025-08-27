Με αισιοδοξία, συγκέντρωση και διάθεση για σκληρή δουλειά μπήκε στο γήπεδο η ομάδα του ΑΣ Ιεράπετρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας της ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στην Α’ κατηγορία και το Κύπελλο της ΕΠΣ Λασιθίου.

Οι «κοκκινόμαυροι» επέστρεψαν με πρώτη προπόνηση στο γήπεδο της Γρα Λυγιάς, όπου τόσο σε αυτό, όσο και στο «Μισεδάκειο», θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιάννη Σταματάκη και των συνεργατών του, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την άρτια φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, την ενσωμάτωση νέων προσώπων στο σύνολο και τη σταδιακή εφαρμογή των τακτικών προσεγγίσεων που θα πλαισιώσουν το φετινό πλάνο της ομάδας.



Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, με υψηλό ρυθμό και ένταση, καθώς ο τεχνικός της ομάδας θέλει να διαμορφώσει από νωρίς ένα ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού πρωταθλήματος, αλλά και να κυνηγήσει μια καλή πορεία στο Κύπελλο.



Η πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας ενδέχεται να κλείσει με το πρώτο φιλικό τεστ, καθώς υπάρχει στα σκαριά αναμέτρηση με τον Ίτανο Παλαικάστρου, εκτός έδρας. Αν και ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι πολύ πιθανό οι δύο ομάδες να τεθούν αντιμέτωπες μέσα στο σαββατοκύριακο, με στόχο να βγουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας.

Οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν και νέα φιλικά παιχνίδια, ενώ σταδιακά θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ της ομάδας με τις κινήσεις ενίσχυσης.

