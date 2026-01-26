Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Πολύκεντρο Σητείας, για δύο παραστάσεις στις 11:30 το πρωί & στις 17:30 το απόγευμα.

Γενική είσοδος 8 ευρώ.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης σας παρουσιάζει την ιστορία του Θησέα. Ένα πολυθέαμα με την τεχνική του μαύρου θεάτρου!

Μία καλλιτεχνική πρόταση που θα μαγέψει τους θεατές και θα τους μυήσει στον πλούτο της Ελληνικής μυθολογίας.

Είκοσι μεγάλες χειροποίητες κούκλες και υπέροχα σκηνικά έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να προσφέρουν ένα άρτια καλλιτεχνικό θέαμα με απόλυτο σεβασμό στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο μυθικός ήρωας θα ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι από την Τροιζήνα. Στο δρόμο του θα αντιμετωπίσει τους μοχθηρούς ληστές. Στην Αθήνα θα γνωρίσει τον πατέρα του τον Αιγέα αλλά και την γυναίκα του τη Μήδεια.

Ο πολυμήχανος ήρωάς μας θα καταλάβει τα πονηρά σχέδια της Βασίλισσας η οποία θα προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει. Μάταια όμως! Γρήγορα όμως θα μάθει για τον δυσβάσταχτο φόρο όπου οι Αθηναίοι στέλνουν 7 νέους και 7 νέες στην Κρήτη για να τους θυσιάσουν στον Μινώταυρο μέσα στο Λαβύρινθο.

Έτσι, θα πάρει την μεγάλη απόφαση να ταξιδέψει έως την Κρήτη. Εκεί θα συναντήσει την Αριάδνη με το μίτο και στο λαβύρινθο θα αντιμετωπίσει το Μινώταυρο!

Ένα οδοιπορικό γεμάτο δράση και περιπέτεια. Επιστρέφοντας στην Αθήνα θα στεφθεί τελικά βασιλιάς.

Πρόκειται για μία ατμοσφαιρική, ανατρεπτική εικονογράφηση του μύθου, με ζωντανές εικόνες από την αρχαία Αθήνα και Κνωσό.

Ένα ταξίδι που συνδέει το χθες με το σήμερα.

Οι θεατές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία του Θησέα από κοντά. Τις περιπέτειες του ως την αρχαία Αθήνα και τους άθλους του.

Θα δουν τον ήρωα να φτάνει ως την Κρήτη, να μάχεται με το Μινώταυρο! Θα δουν ζωντανά τα Ταυροκαθάψια και την Αριάδνη να δείχνει την έξοδο του λαβύρινθου με τον μίτο στον Θησέα.

Μία αφήγηση παραμυθιού γεμάτη χρώματα και φαντασία.

Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες παιδιών αλλά και για ενήλικες.

Στις παραστάσεις μας χρησιμοποιούμε την τεχνική του μαύρου θεάτρου. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή τεχνική όπου σε συνδυασμό με την τεχνική του ζεστού φωτισμού εξαφανίζεται τελείως ο ανθρώπινος παράγοντας και οι κούκλες, μαζί με τα έντονα χρώματα, δείχνουν στα μάτια των θεατών να κινούνται μαγικά. Πρόκειται για επαγγελματικές κουκλοθεατρικές παραστάσεις με μεγάλες κούκλες και πρωτότυπα σκηνικά.

Προπώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr!

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977987248

Ο Θίασος έχει πραγματοποιήσει παραστάσεις σε όλη Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Στη Γερμανία: Berlin, Munich, Nurnberg, Hamburg, Leonberg, Hannover

Στη Σουηδία: Gotenberg, Stockholm, Boras, Malme.

Στην Ελβετία: Γενεύη, Ζυρίχη, Βερνη και Βασιλεία.

Στην Τουρκία: Κωνσταντινούπολη.