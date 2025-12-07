Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης του Αγίου Νικολάου εστιάζοντας στην ενεργειακή βελτίωση και τη βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα, οπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης με απόφαση της Π.Ε. Λασιθίου προχώρησε η έγκριση της διάθεσης πίστωσης και η έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ένα έργο κομβικής σημασίας που αφορά την ενεργειακή θωράκιση του Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου ειδικά για τη χειμερινή περίοδο.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνοντας την αρμονική συνεργασία των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση αναπτυξιακών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών.

Ο τίτλος του έργου είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Πρόκειται για μία αναγκαία παρέμβαση, η οποία, πέρα από τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δραστική μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Η έγκριση αυτή διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος με δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026 της περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου.

Η τοποθέτηση της θερμομονωτικής κουβέρτας αποτελεί μία σύγχρονη και αποδοτική λύση για τις ενεργοβόρες αθλητικές εγκαταστάσεις. Με την εφαρμογή της, αναμένεται σημαντική μείωση της θερμικής απώλειας του νερού της πισίνας, ειδικά κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί ή κατά τους ψυχρότερους μήνες. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη μείωση της ανάγκης για θέρμανση και, κατ’ επέκταση, η εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών πόρων για τον Δήμο.

Πολιτική Βούληση

Όπως είπε με δήλωση του στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης η πολιτική αυτή στήριξη υπογραμμίζει τη βούληση της Περιφερειακής Αρχής να επενδύσει στον αθλητισμό και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης, εισηγούμενος την απόφαση, φέρεται να τόνισε εμφατικά την αναγκαιότητα τέτοιων παρεμβάσεων. «Η Περιφερειακή Αρχή είναι σταθερά προσανατολισμένη στην υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζουν τις δημόσιες υποδομές μας έναντι των ενεργειακών προκλήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης.

«Το Κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου είναι ένας χώρος που εξυπηρετεί εκατοντάδες αθλητές και δημότες. Υπάρχει το πόλο που πρωταγωνιστεί, υπάρχει η κολυμβηση που έχει μεγάλη παράδοση. Η ενεργειακή αναβάθμιση, με την προμήθεια και τοποθέτηση της θερμομονωτικής κουβέρτας, αποτελεί μία επένδυση διπλής αξίας: περιβαλλοντικής, καθώς μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα, και οικονομικής, καθώς ελαχιστοποιούμε το κόστος λειτουργίας, απελευθερώνοντας πόρους για άλλες κοινωνικές ανάγκες του Δήμου», πρόσθεσε.

Η Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας-Δήμου αναμένεται να αποτελέσει ένα υπόδειγμα συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι τέτοιες κινήσεις εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της πράσινης μετάβασης και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών του Λασιθίου.

Όφελος για τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον

Η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί δεν μεταφράζεται μόνο σε ευρώ, αλλά και σε καλύτερες συνθήκες για τους χρήστες του κολυμβητηρίου. Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του νερού με τη χρήση της κουβέρτας διασφαλίζει ένα πιο ποιοτικό και υγιεινό περιβάλλον προπόνησης, ιδιαίτερα σημαντικό για τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής.

Η τελική έγκριση της πίστωσης επισφραγίζει την πρόθεση των τοπικών αρχών να εκσυγχρονίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να καταστήσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργικές, οικονομικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον αθλητισμό στον Άγιο Νικόλαο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ