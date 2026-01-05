Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε τα εξής: «Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία έχουν αναγγελθεί είτε με την παρουσία αγροτών, είτε χωρίς την παρουσία των αγροτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες και όχι μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Και δεν υπάρχει νομίζω άλλη υπομονή. Μπορεί όλοι να στηρίζουμε τους αγρότες αλλά είμαστε και κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις και να τις κάνουμε παρουσία τους και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Σε επόμενη ερώτηση τι σημαίνει δεν υπάρχει άλλη υπομονή, απάντησε πως «σε μια λογική στάθμισης η κυβέρνηση συνολικά εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη, δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τρακτέρ». Πρόσθεσε πως τα 4000-5000 τρακτέρ είναι η μειοψηφία των αγροτών. «Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο και πέντε. Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Για τις ανακοινώσεις της Τετάρτης είπε ότι θα γίνουν από τον αρμόδιο υπουργό και καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Σημείωσε επίσης πως ό,τι είπε η κυβέρνηση, το έχει κάνει και όποιος από την αντιπολίτευση μετά τις ανακοινώσεις ζητήσει παραπάνω, θα πρέπει να πει από πού θα βρεθούν τα χρήματα και πως θα φορολογήσουν παραπάνω.

Για την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα περί κόφτη στις εξεταστικές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως είναι διαφορετικά αυτά που είπε ο πρόεδρος της Βουλής και αυτά που εμφάνισαν κάποιοι κάνοντας λόγο για fake news. Διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος της Βουλής είπε πως δεν αφορά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ουδέποτε έθεσε εν αμφιβόλω τη συνεδρίαση μιας εξεταστικής και είπε ότι αφού αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής να μπουν κανόνες. «Στο πλαίσιο της δημοσιότητας να αντιμετωπίσουμε την προσπάθεια κάποιων να μετατρέψουν μια διαδικασία σε reality show. Άλλο αυτό και άλλο να μην είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ζητηθεί από το δικό μας κόμμα κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Για τη σύμβαση της Mercosur, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε δεν πρόκειται να υπάρξει απειλή ή διακινδύνευση για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και πως θα υπάρξει και για αυτό τοποθέτηση στις ανακοινώσεις της Τετάρτης.