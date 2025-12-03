Ξεκίνησε η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο τοποθετείται στην εξέδρα της λίμνης Αγίου Νικολάου.

Όπως κάθε χρόνο, η αναμενόμενη φωταγώγηση θα γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.