Μια διοργάνωση θεσμός για το Κρητικό ποδόσφαιρο είναι το τουρνουά για τη «Μάχη της Κρήτης», στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων σε όλο το νησί για την επέτειο κάθε χρόνο τέτοια εποχή προκειμένου να τιμήσουν τους ήρωες οι οποίοι αγωνίστηκαν τον Μάιο του 1941 κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου η μεγαλόνησος να είναι ελεύθερη, από τους επίδοξους κατακτητές, σε μια διοργάνωση η οποία πραγματοποιείται για 39η φορά και με την οποία πέφτει η αυλαία των επίσημων διοργανώσεων του Λασιθιώτικου ποδοσφαίρου.

Αυτή τη χρονιά το τουρνουά επιστρέφει στο Λασίθι έπειτα από έξι χρόνια πηγαίνοντας κυκλικά σε κάθε Ένωση, με τρία γήπεδα της περιοχής του Μεραμπέλου να είναι αυτά που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια.

Για την οικοδέσποινα ομάδα του Λασιθίου όπως προέκυψε από την κλήρωση, αντίπαλος στον ημιτελικό το Σάββατο στις 17.00 θα είναι το Ρέθυμνο, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος» της Κριτσάς. Στον άλλο ημιτελικό την ίδια ώρα (17.00), το «εισιτήριο» για τον Μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν τα Χανιά με το Ηράκλειο.

Την Κυριακή οι τελικοί έχουν οριστεί για το στάδιο της Νεάπολης «Περικλής Μελιδονιώτης», εκεί όπου στις 10.00 το πρωί είναι προγραμματισμένος ο Μικρός τελικός μεταξύ των ηττημένων των ημιτελικών του Σαββάτου και στις 12.30 ο Μεγάλος τελικός μεταξύ των νικητών. Όλοι οι αγώνες θα έχουν κανονική διάρκεια(2×40’) και διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθηθεί η διαδικασία των πέναλτι και δεν υπάρχει παράταση.

Θέλει τη διάκριση

η Μικτή Λασιθίου

Σε μια πολύ καλή χρονιά για τις Μικτές της ομάδες στις κατηγορίες του Πανελληνίου πρωταθλήματος προεπιλογής Εθνικών ομάδων Κ14 και Κ16, η ΕΠΣ Λασιθίου θέλει να συνεχιστούν οι καλές εμφανίσεις και με ανάλογα αποτελέσματα στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν την οποία μάλιστα φιλοξενεί η ίδια και ιδιαίτερα οι Λασιθιώτες ποδοσφαιριστές, θέλουν τη διάκριση μέσα στην έδρα τους. Το γεγονός πως παίζουν σε Λασιθιώτικο έδαφος τους δίνει επιπλέον κίνητρο για μια καλή παρουσία. Άπαντες κοιτάζουν ένα, ένα τα παιχνίδια με πρώτο τον ημιτελικό με το Ρέθυμνο το οποίο θα φιλοξενήσουν το Σάββατο στις 17.00 σε ένα γήπεδο που γνωρίζουν καλά όπως το «Νικόλαος Πάγκαλος» της Κριτσάς, το οποίο χρησιμοποίησαν ως έδρα στα παιχνίδια τους μέσα στη σεζόν και φυσικά έχουν τις δυνατότητες να προκριθούν και να βρεθούν στον Μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 12.30 απέναντι σε Χανιά ή Ηράκλειο και να μην αγωνιστούν στον τελικό… της παρηγοριάς (μικρό) νωρίτερα στις 10.00.

Η αποστολή της Μικτής Λασιθίου από τους Ενωσιακούς προπονητές Γιάννη Χατζησεβαστό και Γιάννη Σταματάκη, με είκοσι έναν ποδοσφαιριστές να επιλέγονται για να την συγκροτήσουν στο 39ο κύπελλο «Μάχης Κρήτης» είναι η εξής: Νάνο Σωτήρης, Σωτηριάδης Βασίλης, Νικολακόπουλος Δημήτρης, Βάρδας Μάνος, Καβουσανός Ιωσήφ, Σταθάκος Θωμάς, Σταυρακάκης Κώστας, Τζιράκης Θεόφραστός (ΑΟΑΝ), Κοκολάκης Σάκης, Μπερντούφι Ανέστης (Κόρφος Ελούντας), Μαστοράκης Μάνος, Παπαδάκης Μάνος (ΟΦΙ), Σουραβλής Μάνος, Μπαζιργιάννης Γιώργος, Πρασινούδης Νικόλαος (ΑΣΙ), Τάφα Λίντιο (Αναγέννηση), Γκέργκι Διονύσης (Ποσειδώνας),Τζώρτζης Νίκος (Νίκη Σητείας), Τσιχλής Μάνος, Στεφανάκης Νεκτάριος, Στεφανάκης Γιάννης (ΑΕ Νεάπολης).

Η ιστορία

του κυπέλλου

«Μάχης Κρήτης»

Αποτελεί έναν θεσμό που «γεννήθηκε» σαν ιδέα το 1985 προς τιμήν των ηρώων της «Μάχης της Κρήτης» που θυσιάστηκαν το 1941, να μας θυμίζει την γενναιότητα και την πυγμή τους σε μια ένδοξη μάχη που συντέλεσε τα μέγιστα στην λευτεριά της πατρίδας απέναντι στους Ναζί του Χίτλερ. Ουσιαστικά η πρώτη διοργάνωση έγινε στο Ηράκλειο την ίδια χρονιά στις 12 Μαΐου κάτι που αποφάσισαν εκπρόσωποι των τεσσάρων Ενώσεων. Αφού αρχικά ξεκίνησε με την συμμετοχή συλλόγων των ΕΠΣ της Κρήτης για τρία χρόνια με κατόχους: Μινωική, ΟΦΙ και Ιωνία, (η Νίκη Σητεία είχε μια συμμετοχή σε τελικό στην πρώτη διοργάνωση), εν συνεχεία αποφασίστηκε λόγω του μεγάλου φανατισμού που παρατηρήθηκε να σταματήσει η συμμετοχή συλλόγων και να παίζουν οι Μικτές ομάδες του Νησιού μας. Μέχρι φέτος έχουν διεξαχθεί 31 διοργανώσεις «Μάχης Κρήτης» με Μικτές ομάδες σε γήπεδα των τεσσάρων Νομών, με το Ηράκλειο να έχει την… μερίδα του λέοντος στις κατακτήσεις με 20, ακολουθούν τα Χανιά με 9 και το Λασίθι με 2, ενώ το Ρέθυμνο καμία.

Η περυσινή διοργάνωση

Με αξιόλογες εμφανίσεις συνδύασε την παρουσία της η Μικτή ομάδα (Κ16) της ΕΠΣ Λασιθίου στην 38η διοργάνωση του κυπέλλου «Μάχης Κρήτης», η οποία φιλοξενήθηκε στο Ρέθυμνο, με την τοπική Ένωση να έχει την επιμέλεια της.

Οι Λασιθιώτες έκαναν έναν καλό ημιτελικό απέναντι στους οικοδεσπότες, όμως στις λεπτομέρειες γνώρισαν την ήττα 1-0, για να βρεθούν έτσι στον μικρό τελικό. Εκεί αντιμετώπισαν τα Χανιά, τα οποία ήταν ανώτερα και επικράτησαν 4-0, για να περιοριστεί το Λασίθι στην τέταρτη θέση.

Νικήτρια της διοργάνωσης η οικοδέσποινα ομάδα του Ρεθύμνου, κερδίζοντας 4-2 στα πέναλτι (0-0 κ.α.) το Ηράκλειο.