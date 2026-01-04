Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώων ήρθε στο φως στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, προκαλώντας σοκ και έντονη ανησυχία. Δεκαεπτά κουτάβια εντοπίστηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα, στην περιοχή μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην πρόεδρο του φιλοζωικού συλλόγου «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου», κ. Νέλλη Ζησιμοπούλου, η οποία επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της «Ομάδας Εθελοντών Νοιάζομαι»:

«Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικου συλλόγου “Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

– Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

– Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

– Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».

Πηγή: cretalive