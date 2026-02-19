Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Ρεθύμνου από αστυνομικούς Του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Ειδικότερα, κατελήφθησαν ανεπιτήρητα αιγοειδή ιδιοκτησίας του ημεδαπού να βρίσκονται επί του οδοστρώματος, διαταράσσοντας την ασφάλεια της συγκοινωνίας με κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα, καθιστώντας τα δεκτικά ζωοκλοπής και να προκαλέσουν ζημιές

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου.