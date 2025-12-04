Ὁ Σύνδεσμος Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων «Οἱ Ἅγιοι Τέσσερεις Μάρτυρες», πληροφορηθείς ἀπό τά Μέσα Ἐνημέρωσης τήν ἐκλογή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου του, Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σέ Μητροπολίτη Μοσχονησίων, ἐκφράζει την ἐντονώτατη διαμαρτυρία του καθώς καί τήν βαθειά θλίψη καί ἀπογοήτευσή του γιά την ἐνέργεια αὐτή, ἡ ὁποία ἔγινε, χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημέρωσε, ὅτι οὐδέν γνώριζε καί οὐδέποτε ἐρωτήθηκε ὑπό οὑδενός. Κατὀπιν τῶν ἀνωτέρω, οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δηλώνουμε:

1ον Τόν ἀπόλυτο σεβασμό, τήν υἱκή ἀφοσίωση καί στήριξη καθώς καί την βαθειά εὐγνωμοσύνη πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Εἰρηναῖο, ὅ ὅποῖος επί τριάντα πέντε συναπτά ἔτη διακονεῖ θυσιαστικά τήν ἱστορική καί ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ἀνακαινίζοντας τούς Ἱερούς Ναούς καί Μοναστήρια Της καί χειροτονῶντας ἐβδομῆντα κληρικούς.

2ον Μέ δεδομένη, ὅπως μᾶς δήλωσε, τήν μή ἐπιθυμία του νά άποδεχτεῖ τήν ἐκλογή στήν Ἱερά Μητρόπολη Μοσχονησίων, δηλώνουμε τήν ἀμέριστη συμπαράστασή μας πρός τό σεπτό πρόσωπό του, βεβαιώνοντάς τόν ὅτι, γιά ἐμᾶς θά παραμείνει ἐκεῖνος ὁ Ποιμενάρχης μας, ἕως ὅτου ἐπιθυμεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη, τήν ὁποία « ἀνέστησε» ἀπό την «τέφρα»Της.

3ον Ἀναμένουμε ἄμεσα ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς ὁποίας τίμιο καί σεβάσμιο Μέλος ἀποτελεῖ ὁ Ποιμενάρχης μας, νά τοποθετηθεῖ ἐπί τοῦ θέματος καί νά ἐνεργήσει ἁρμοδίως.

4ον Ζητοῦμε ἀπό τούς Βουλευτές τοῦ Ρεθύμνου, τῆς Κρήτης καί τήν Ἑλληνική Πολιτεία στό σύνολό της, ὡς καί τούς Ἐκπροσώπους τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης 1ου καί 2ου Βαθμοῦ, νά ἔρθουν ἀρωγοί καί συμπαραστάτες, στήν ἔντονη διαμαρτυρία, τήν ἀντίθεση καί τόν δίκαιο ἀγῶνα μας καί καλοῦμε τό εὐσεβή Λαό τοῦ Θεοῦ τῶν τριῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Μητροπόλεώς μας να προσεύχεται γιά τον Ποιμενάρχη τους, ὁ ὁποῖος ἐπί τόσα χρόνια νυχθημερόν διηκόνησε.

Διά τό Διοικητικό Συμβούλιο,

Ὁ Πρόεδρος O Γραμματέας

Πρωτοπρεσβύτερος Πρωτοπρεσβύτερος

Σεβαστιανός Πολιτάκης Ιωσήφ Περράκης